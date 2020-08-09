Söke'de park halindeki otomobil yandı
Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
09.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:35
Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Sazlı Mahallesi'nde park halinde bulunan Şahin Çaylak'a ait 09 VD 678 plakalı otomobil yandı.
Aracın yandığı ihbarını alan ve olay yerine giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Söke İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Otomobilde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA