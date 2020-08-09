Söke'de park halindeki otomobil alev alev yandı Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Sazlı Mahallesi'nde park halinde bulunan Şahin Çaylak'a ait 09 VD 678 plakalı otomobil yandı. Aracın yandığı ihbarını alan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Söke İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Yapılan müdahale sonrası yangın söndürüldü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında korkulu anlar yaşandı. - AYDIN

Kaynak: İHA