Söke'de park halindeki 17 aracın lastiği patlatıldı - Haberler
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Söke'de park halindeki 17 aracın lastiği patlatıldı

Söke'de park halindeki 17 aracın lastiği patlatıldı
AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Söke'deki Kemalpaşa ve Çeltikçi mahallelerinde park halindeki 17 aracın lastiğinin bıçakla kesilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇELTİKÇİ, BURDUR (AA) - Söke'deki Kemalpaşa ve Çeltikçi mahallelerinde park halindeki 17 aracın lastiğinin bıçakla kesilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Tınaztepe Sokak ile Çeltikçi Mahallesi'ndeki Akdeniz Yapı Kooperatifi, Mehmetçik Caddesi ve Denizkent Sitesinde park halindeki 17 aracın lastikleri bıçakla kesilerek patlatıldı.

Durumu fark eden sürücülerin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Söke'de park halindeki 17 aracın lastiği patlatıldı

Söke'de park halindeki 17 aracın lastiği patlatıldı

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri

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