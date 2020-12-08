Söke'de Pandemi sürecinde sokak hayvanları aç kalmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Söke'de Pandemi sürecinde sokak hayvanları aç kalmayacak

08.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:47
Söke'de Pandemi sürecinde sokak hayvanları aç kalmayacak

Korona virüs (Kovid-19) pandemi sürecinde vatandaşlarının sağlığı için tedbir çalışmalarını aralıksız devam ettiren Söke Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Korona virüs (Kovid-19) pandemi sürecinde vatandaşlarının sağlığı için tedbir çalışmalarını aralıksız devam ettiren Söke Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Pandemi sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için kentin çeşitli noktalarına mama kabı konuşlandıran Söke Belediyesi 10 olan sayıyı19'a çıkardı.

Daha önce belirlenen noktalara ilave olarak Cumhuriyet Mahallesi Koçlar Parkı, Atatürk Mahallesi Tren Yolu, Yenikent Mahallesi Şehiriçi Merkez Minibüs Durağı, Yenikent Mahallesi Zeytin Dalı Parkı karşısı, Çeltikçi Mahallesi Öğretmen Evi Arkası park, Fevzi Paşa Mahallesi Muhtarlık Binası Yanı, Konak Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Yanı park, Yenicami Mahallesi 29 Ekim Parkı ve Yenicami Mahallesi SGK Karşısı park alanına da mama alanı oluşturuldu.

Sokak hayvanları için konulan mamalıklar periyodik aralıklarla özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının odluğu günlerde Söke Belediyesi ekiplerince kontrol edilerek mama takviyesi yapılacak. Suluklar da su ile doldurulacak.

"Pandemi kısıtlamalarında sokak hayvanları aç bırakılmayacak"

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, sokak hayvanlarının aç kalmaması için tedbirleri aldıklarını söyledi. Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli noktalarına konan suluk ve yem kaplarının personel tarafından sürekli olarak kontrol edileceğini belirten Başkan Tuncel; "Bizim alanlarımız dışında olan yerleri hayvanseverlerimiz belediyemize bildirdikleri takdirde, o alanlara da mama takviyesi ekiplerimiz tarafından yapılacak" dedi. - AYDIN

Söke'de Pandemi sürecinde sokak hayvanları aç kalmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

DİYARBAKIR - Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanları unutulmadı
DİYARBAKIR - Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında dağlarda aç kalan hayvanları beslediler
Sokağa çıkma kısıtlamasında dağlarda aç kalan hayvanları beslediler
Sokağa çıkma kısıtlamasında dağlarda aç kalan hayvanları beslediler
Sokağa çıkma kısıtlamasında dağlarda aç kalan hayvanları beslediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Demet Özdemir Perihan Savaş Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül Ali Palabıyık Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Söke'de Pandemi sürecinde sokak hayvanları aç kalmayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 16:09:49. #1.15#
title