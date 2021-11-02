Söke'de otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Söke'de otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Söke'de otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. Tuncay Ç. yönetimindeki 09 S 0855 plakalı otomobil ile Ayhan M. yönetimindeki 09 AFM 378 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ayhan M. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ayhan M.'yi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Söke'de otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Söke'de otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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