Söke'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Konak Mahallesi İnönü Caddesi'nde, bir restoranda kurye olarak çalışan T.Y. yönetimindeki 09 JL 619 plakalı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı.

Otomobil sürücüsü kazanın ardından kaçarken, düşerek yaralanan T.Y. çağrılan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

T.Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez