Söke'de otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
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Söke'de otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

30.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:20
Söke'de otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı 80 yaşındaki Hasan Kemikli yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı 80 yaşındaki Hasan Kemikli yaralandı.

Akeller Caddesi Muradiye Kavşağında Emin K. yönetimindeki 35 ASK 620 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Kemikli'ye çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemikli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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