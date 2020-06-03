Söke'de otomobil ters döndü: 3 yaralı
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Söke'de otomobil ters döndü: 3 yaralı

Söke'de otomobil ters döndü: 3 yaralı Aydın'ın Söke ilçesi Kuşadası çevreyolu Novada Kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ters döndü.

03.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:02

Söke'de otomobil ters döndü: 3 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesi Kuşadası çevreyolu Novada Kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ters döndü. Kazada adeta can pazarı yaşandı. Araçtakiler çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Kuşadası istikametinden Söke istikametine hareket halindeki 09 BG 617 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Harmandar kavşak yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüj bordürüne çarpan otomobil ters döndü. Kazada yaralanan sürücü ve yolcular Hatice Harmandar, Selen Ay Atar 112 acil servis ambulansı ile Söke devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Söke'de otomobil ters döndü: 3 yaralı

Kaynak: İHA

Manşet

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