Söke'de Otomobil Sulama Kanalına Uçtu

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada otomobil sulama kanalına uçtu.

Kaza Söke-Bağarası Karayolunda meydana geldi. Söke'den Bağarası Mahallesi yönüne hareket halinde bulunan Mehmet Karadağ yönetimindeki 09 SM 297 plakalı özel otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol üzerinde bulunan köprünün yanından sulama kanalına düştü. Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiyesi ekiplerince araç içinden çıkarılan Mehmet Karadağ, kazayı yaralı olarak atlattı. Sürücünün Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedai altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ucuz atlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA