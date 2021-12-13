Söke'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Söke'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Söke-Milas kara yolu Tuntaşlar Çırçır Fabrikası önünde Ahmet K. yönetimindeki 09 H 3917 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Ali Y. yönetimindeki 09 AEK 515 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler Ali Y. ve Ahmet K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Söke'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Söke'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Söke'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri

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