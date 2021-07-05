Söke'de otomobil cipe çarptı: 1 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen cipe çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen cipe çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Didim ilçesinden Aydın yönüne ilerleyen Bilal Poyraz idaresindeki 35 VB 545 plakalı otomobil, Söke-Didim kara yolunun Söktaş mevkiinde, kırmızı ışıkta bekleyen İsmail Eren Akçay yönetimindeki 35 GD 149 plakalı cipe arkadan çarptı.
Kazada otomobildeki yolcu Gül Poyraz (48) yaralandı.
Yaralı, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez