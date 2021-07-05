Söke'de otomobil cipe çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Söke'de otomobil cipe çarptı: 1 yaralı

Söke'de otomobil cipe çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen cipe çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen cipe çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Didim ilçesinden Aydın yönüne ilerleyen Bilal Poyraz idaresindeki 35 VB 545 plakalı otomobil, Söke-Didim kara yolunun Söktaş mevkiinde, kırmızı ışıkta bekleyen İsmail Eren Akçay yönetimindeki 35 GD 149 plakalı cipe arkadan çarptı.

Kazada otomobildeki yolcu Gül Poyraz (48) yaralandı.

Yaralı, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

Kuşun yuva yaptığı iş makinesi 1,5 ay çalıştırılmayacak
Kuşun yuva yaptığı iş makinesi 1,5 ay çalıştırılmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ayşegül Çınar Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Söke'de otomobil cipe çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 13:26:09. #1.14#

title