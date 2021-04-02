Söke'de Otizm için el izlerini bıraktılar, "Biz Buradayız" dediler
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Söke'de Otizm için el izlerini bıraktılar, "Biz Buradayız" dediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Söke'de Otizm için el izlerini bıraktılar, 'Biz Buradayız' dediler

2 Nisan "Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

2 Nisan "Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Yenikent Mahallesi'nde bulunan Kıryarlar Özel Eğitim Uygulama Okulu duvarı, "Farkındalık Duvarı" ilan edildi. Özel gereksinimli çocuklar, eğitmenleri ve Söke kent Konseyi temsilcileri bu duvara otizmin rengi olan "Mavi" boya ile el izlerini bıraktılar. Söke Konseyi Engelli Meclisi'nin etkinliğine Söke'nin özel çocukları eğiten kurumları da destek verdi.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür eden Söke Engelli Meclisi Başkanı Fehmi Güray Akıncı; "Otizmli çocuklarımızın farkındalığını oluşturmak için bu etkinliği düzenledik. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde büyük destek veren Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel'e, Söke kent Konseyi Başkanımız Güler Nalbant'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Otizm ve bütün engelli vatandaşlarımız için dikkat çekmek istediğimiz bir etkinlik düzenledik" diyen Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant ise "Otizmin rengi olan maviyi kullanarak el izlerimizle biz buradayız demek istedik. Pandemi kuralları çerçevesinde çok az bir katılımla bu etkinliği gerçekleştirmek zorunda kaldık. Farkındayız ve buradayız diyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Söke'de Otizm için el izlerini bıraktılar, 'Biz Buradayız' dediler
Söke'de Otizm için el izlerini bıraktılar, 'Biz Buradayız' dediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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