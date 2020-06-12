Söke'de orman yangını Söke'de orman yangını Aydın'ın Söke ilçesinde bugün öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Söke'de orman yangını

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde bugün öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Akçakonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülürken, alevlere karadan ve havadan müdahale edildi. İki helikopterin su taşıdığı yangın bölgesindeki alevlerin bölgenin üst kısmında bulunan ve oldukça yoğun ormanlık alanların bulunduğu Ovacık semtine ulaşmasından endişe ediliyor.

Kaynak: İHA