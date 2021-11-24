Söke'de Öğretmenler Günü kutlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla verilen "Millet Mektebi Başöğretmeni" unvanını kabul etmesinin yıl dönümünde kutlanan Öğretmenler Günü dolayısıyla Söke'de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından tören Söke Doğa Okullarında devam etti.

Yapıcı törende yaptığı konuşmada, kültür ve medeniyet seviyesi yükselmiş milletlerin en temel özelliğinin öğretmene ve eğitime verdiği değerle anlaşıldığını söyledi.

Geleceğin daha aydınlık olmasının muasır medeniyetlerin üzerine çıkmak ile doğru orantılı olduğunu belirten Yapıcı, şöyle konuştu:

"Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi, 'Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.' Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi üstlenen, çocuklarımızın emanetçileri, geleceğimizin mimarı kıymetli öğretmen arkadaşlarım, öğretmenlik öğrencilere sadece bildiklerimizi öğretmek değil sorgulamayı, düşünmeyi, araştırmayı, üretmeyi ve bilgiyi günlük hayatta uygulamayı öğretmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit düşmüş ve ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

Açılış konuşmalarının ardından şiir ve kompozisyon dalında düzenlenen öğretmen konulu yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Göreve yeni başlayacak olan öğretmenler yemin töreni gerçekleştirdi. Çeltikçi Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sunuldu. Türk Halk Müziği dinletisi ile program sona erdi.

Programa, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Garnizon Komutanı İstihbarat Albay Aziz Çiçek, Söke İlçe Jandarma Teğmen Hakkı Erboğa, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve daire amirleri katıldı.

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri

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