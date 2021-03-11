Söke'de ocak ve şubat ayında 57 kişi tutuklandı
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Söke'de ocak ve şubat ayında 57 kişi tutuklandı

11.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:38
Söke'de ocak ve şubat ayında 57 kişi tutuklandı

Söke ilçesinde ocak ve şubat aylarında yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 57 kişi tutuklandı.

Söke ilçesinde ocak ve şubat aylarında yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 57 kişi tutuklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ocak ve şubat aylarında yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 99 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 57'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yılın ilk ayından itibaren ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarında 14 kişi tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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