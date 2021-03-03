Söke'de "Narko Rehber" stantları açıldı
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Söke'de "Narko Rehber" stantları açıldı

03.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:10
Söke'de

Söke'de vatandaşların uyuşturucuya karşı bilinçlendirilmesi için "Narko Rehber" stantları açıldı.

Söke'de vatandaşların uyuşturucuya karşı bilinçlendirilmesi için "Narko Rehber" stantları açıldı.

Tren istasyonu girişine kurulan stantı Kaymakam Soner Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ziyaret etti.

Yaptığı konuşmada gençleri ve çocukları bu kötülükten uzak tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Kaymakam Zeybek, "Uyuşturucuyla, bağımlılıkla mücadele anlamında bir farklılık oluşturma anlamında bilgilendirme standı açtık. Bu süreçte annelerimize odaklanacağız. İçişleri Bakanlığımızın da başlatmış olduğu bir proje var: En iyi narkotik polisi annedir. Bu kapsamda annelerimizi hem çocuklarıyla olan diyaloglarının arttırılması hem de belli başlı semptomların gözlenmesi anlamında bilgilendireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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