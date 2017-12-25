Söke'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Söke'ye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen tek taraflı motorsiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre; Söke'de kasaplık yapan Ogün Keçeci (46) yönetimindeki 09 JJ 665 plakalı motosikleti ile Yenidoğan Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Söke-Milas karayolunda motorsikletinden düşen ve sürüklenen sürücü Ogün Keçeci, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Keçeci yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN