Söke'de lastiği patlayan otomobil refüje çıktı
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Söke'de lastiği patlayan otomobil refüje çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazsında lastiği patlayan otomobil refüje çıktı.

Söke'de lastiği patlayan otomobil refüje çıktı
19.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 19.07.2020 20:43

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazsında lastiği patlayan otomobil refüje çıktı.

Kaza Söke Yenikent Mahallesi'nde çevreyolu'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'ndan Aydın istikametine seyir halinde olan 35 DC 628 plakalı otomobil, bir anda lastiği patlayınca kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada otomobilin karşı şeride geçmeyişi facianın önüne geçti. Araç içinde bulunan sürücü ve yolcular yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Fehmi Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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