Söke'de KYK yurdunda Ramazan köşesi oluşturuldu

Aydın'ın Söke ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferini öğrenciler arasında daha görünür kılmak amacıyla Söke İlçe Müftülüğü tarafından Meryem Yazıcıoğlu KYK Yurdu'nda özel bir 'Ramazan Köşesi' hazırlandı.

Yurt içerisinde öğrencilerin yoğun olarak kullandığı ortak alanda kurulan köşede, Ramazan ayının ruhunu yansıtan görseller ile oruç ibadetinin faziletlerine dair kısa bilgilere yer verildi. Ramazan'ın paylaşma, yardımlaşma ve merhamet iklimini anlatan mesajların bulunduğu alanda ayrıca öğrencilerin günlük olarak faydalanabileceği çeşitli Diyanet yayınları, dua ve sure kartları ile Ramazan rehberi niteliğindeki broşürler de erişime sunuldu. Hazırlanan köşe sayesinde öğrencilerin ders yoğunluğu arasında kısa bir mola vererek manevi bir atmosferde vakit geçirebileceği bir alan oluşturuldu. Yurt yönetimi ve öğrenciler, Ramazan ayını hatırlatan bu çalışmadan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ramazan ayı boyunca açık kalacak köşede, belirli günlerde din görevlileri tarafından kısa bilgilendirme sohbetleri yapılması ve öğrencilerin merak ettikleri dini sorulara cevap verilmesi planlanıyor. Çalışma ile yurtta Ramazan ayının bereketi ve manevi atmosferinin daha güçlü şekilde hissedilmesi hedefleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı