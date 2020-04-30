Söke'de kontrolden çıkan pikap sulama kanalına düştü
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Söke'de kontrolden çıkan pikap sulama kanalına düştü

Söke'de kontrolden çıkan pikap sulama kanalına düştü
30.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:40

Söke'de kontrolden çıkan pikap sulama kanalına düştü.

Söke'de kontrolden çıkan pikap sulama kanalına düştü. Sürücü son anda kurtuldu.

Kaza Söke-Milas karayolunda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. yönetimindeki 09 ABF 532 plakalı otomobil Yenidoğan kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tali yoldan çıkarak sulama kanalına düştü. Kazada sürücü ve yanında oturan arkadaşı son anda kapıyı açarak kendi imkanlarıyla çıktılar. Sulara gömülen pikap Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından olduğu yerden çıkartıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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