Söke'de koltuk döşeme atölyesi yandı

24.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:50

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangında, atölye kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi Futbol Sokak'taki koltuk döşeme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında park halindeki iki otomobil de zarar gördü.

Kaynak: AA