Söke'de kısıtlamaya uymayan 16 kişiye cezai işlem uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Söke'de kısıtlamaya uymayan 16 kişiye cezai işlem uygulandı

07.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:33
Söke'de kısıtlamaya uymayan 16 kişiye cezai işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma genelgesi doğrultusunda geçtiğimiz Cuma günü saat 21.00'da başlayıp Pazartesi günü saat 05.00'a sona veren sokağa çıkma kısıtlamasını Söke'de 16 kişinin ihlal ettiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma genelgesi doğrultusunda geçtiğimiz Cuma günü saat 21.00'da başlayıp Pazartesi günü saat 05.00'a sona veren sokağa çıkma kısıtlamasını Söke'de 16 kişinin ihlal ettiği öğrenildi. İhlal eden 16 kişiden 11'inin İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında 5 kişinin ise Jandarma sorumluluk alanında gerçekleştiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre hafta sonu İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında 11 vatandaşın sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal ettiği bilgisi verilirken, ayrıca bir işletmeye de kısıtlamaya uymadığı için ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal eden kişi ve işletmeye toplam 44 bin 100 TL para cezası uygulandı. Bu 44 bin 100 TL'den 34 bin 650 sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11kişiye, 9 bin 450 TL'si ise işletmeye uygulandı. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında ise 5 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal ettiği öğrenilirken, bu 5 kişiden 3 vatandaşın Bağarası Mahallesi'nden, iki vatandaşın da Yenidoğan Mahallesi'nden olduğu öğrenildi. Kişi başına 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken toplam 15 bin 750 TL para cezası uygulandı. Böylece Söke'de toplam sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulanan para cezası 59 bin 850 TL olarak açıklandı. - AYDIN

Söke'de kısıtlamaya uymayan 16 kişiye cezai işlem uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye cezai işlem yapıldı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye cezai işlem yapıldı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye cezai işlem yapıldı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye cezai işlem yapıldı
Ağrı'da okey oynatan 2 işletme ile işletmede bulunan 70 kişiye cezai işlem uygulandı
Ağrı'da okey oynatan 2 işletme ile işletmede bulunan 70 kişiye cezai işlem uygulandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Sörloth Okan Buruk Erol Bulut Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Söke'de kısıtlamaya uymayan 16 kişiye cezai işlem uygulandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 16:43:30. #1.14#
title