Söke'de Kimsesizler Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği kuruldu

21.09.2019 13:50

Söke'de Temmuz ayında kuruluşunu tamamlayan Kimsesizler, Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği, sessiz sedasız yardım elini uzatmaya başladı.



Çok kısa sürede 437 kişiye ulaşan dernek, yardımseverlerle, yardıma muhtaç vatandaşlar arasında bağ kuracak. Bu nedenle yardımseverlerden destek bekliyor.



Kurucu Başkanlığını Ekrem Erdem'in yaptığı Kimsesizler, Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği kurucu yönetim kurulunda Murat Dilli, Serkan Tömen, Yılmaz Baz, Ömer Baz, Ömer Kandal, Abdullah Külahlı ve Ersin Özbaş yer alıyor.



Gönüllü yardımseverlerle bir araya gelerek dernek kurma kararı almalarının ardından kuruluşlarını tamamladıklarını belirten Ekrem Erdem; "Bizler kimsesiz ve sokak çocukları başta olmak üzere engelli kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırmak istiyoruz. Bu anlamda başarılı çalışmalar yapmaya başladık. Kısa sürede 437 kişiye ulaştık. Kısa sürede kıyafet, ayakkabı yardımları başta olmak üzere biri akülü olmak üzere 5 tekerlekli sandalye yardımımız oldu" dedi.



Derneğin bürosu Tuntaş pasajı birinci katta bulunurken, Söke Kimsesizler, Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği Başkanı Ekrem Erdem hayırsever kişi ve kuruluşların desteklerini beklediklerini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA