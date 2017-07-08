Söke'de Kaynak Yapılan Vidanjör Patladı

Söke ilçesinde, kaynak yapılan vidanjörün patlaması sonucu maddi hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, özel bir işletmeye ait olan 59 VA 286 plakalı vidanjör, kaynak yapılmak için sanayi sitesine getirildi.



Vidanjörün depo kısmında kaynak yapılırken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.



Olayı gazetecilere anlatan kaynak ustası Erol Sabahyıldızı, "Kaynak yaparken bir anda yüksek sesle patladı. Bende anlayamadım ne olduğunu. Patlamayla birlikte korku yaşadım." dedi.