Söke'de kardeş şehir buluşması

16.09.2019 16:56

Söke Belediyesi'nin kardeş şehri Schönebeck tarafından hazırlanan "Kültürlerarası Etkileşim ve Dünya Vatandaşlığı" projesi kapsamında kardeş şehirlerin genç temsilcileri Söke'de buluştu.

Temmuz ayında ilk buluşması Almanya'nın Schönebeck kentinde gerçekleşen projenin ikinci buluşmasına Söke ev sahipliği yaptı. Schönebeck'ten 5, Litvanya'nın Trakai kentinde 4 olmak üzere 9 konuk ilçede ağırlandı.

Ülke temsilcilerinin kendi kültürel geleneklerini anlatan skeçleri sergiledikleri atölye çalışmasının yapıldığı programda yabancı konuklar, Söke Cem Evi'nde aşure etkinliğine katıldı, İlyas Bey Camii ve Söke Kent Müzesini ziyaret etti.

Priene ve Milet antik kentleri ile Milet Müzesi'ni de gezen konuklar, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ile bir araya geldi.

Kaynak: AA