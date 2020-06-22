Söke'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Söke'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde, kan bağışı kampanyası düzendi.

22.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:24

Aydın'ın Söke ilçesinde, kan bağışı kampanyası düzendi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay arasındaki protokol kapsamında kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kan bağışının azalması nedeniyle kent genelinde böyle önemli bir kampanyanın düzenlendiğini, ilçe genelinde tüm öğretmen ve velilerin kan bağışı kampanyasına destek olduğunu ifade etti.

Söke'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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