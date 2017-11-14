Söke'de Kadınların El Emekleri Alıcılarını Bekliyor

Sökeli Kadınların el emekleri değer kazanıyor. Kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünler Söke Belediye Meydanında bulunan ve Söke Belediyesi tarafından oluşturulan kadın el emeği pazarında tüketicilerle buluşuyor.



Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından yeniden hareket kazanan kadın el emeği pazarında el işi ürünlerin yanında evde üretimi yapılan gıda ürünleri de bulunuyor. Örgü ve oya işleri, aksesuarlar, takılar, kokulu sabun gibi ürünlerin bulunduğu stantlarda; kadınlar üretimlerini ekonomiye dönüştürerek, aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Söke Belediyesi tarafından açılan hobi ve meslek edindirme kurslarının geri dönüşümü anlamında da büyük öneme sahip kadın el emeği pazarındaki ürünler alıcılarını bekliyor. - AYDIN