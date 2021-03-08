Söke'de kadın el emeği ve üretici pazarı açıldı
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Söke'de kadın el emeği ve üretici pazarı açıldı

08.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:54
Söke'de kadın el emeği ve üretici pazarı açıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın el emeği ve üretici pazarı açıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın el emeği ve üretici pazarı açıldı.

Söke Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Sanat Sokak'ta oluşturulan pazarın açılışına Söke belediye başkan yardımcılarının yanı sıra meclis üyeleri, CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan da katıldı.

Açılışta konuşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Sermin Akkan, 8 Mart'ın baskı ve ayrımcılığa karşı mücadele günü olduğunu belirtti.

Kadınlarının dışlanması, ikincilleştirilmesi ve şiddete uğramasının dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade eden Akkan, "Şiddetle mücadele için öncelikle toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırmaya yönelik etkili politikalar hızla yaşama geçirilmelidir." dedi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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