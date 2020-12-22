Söke'de işyerlerine dadanan hırsız yakalandı

Söke'de işyerlerinden elektronik eşya hırsızlığı yapan şahıs yakayı ele verdi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri yaptıkları takip sonucu üç ayrı hırsızlık olayını aydınlığa kavuşturdu.

Edinilen bilgiye göre, son bir hafta içinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan üç ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarında iş yerlerinde bulunan televizyon ve benzeri elektronik eşyaların çalındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince meydana gelen olay faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda şüphelinin O. T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs takip sonucu ekiplerce yakalanırken, iş yerlerinden çalınan iki adet televizyon ile bir adet tablet bilgisayar bulunarak, ilgililerine teslim edildi. Şüpheli O.T. üç ayrı hırsızlık olayına ilişkin düzenlene evraklarıyla adli mercilere sevk edildi. Şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Yapılan açıklamada, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı