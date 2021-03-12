Söke'de İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü Söke'de gerçekleştirilen törenle kutlanırken, milli şair Mehmet Akif Ersoy da anıldı.

Çelitkçi Okulu tarafından hazırlanan törene İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, Garnizon Komutan Murat Kandur, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan başta olmak üzere davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çeltikçi Okulu öğretmenlerinden Halil Tutar yaptı. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile ilgili video gösteriminin yapıldığı törende Çeltikçi Okulu müzik öğretmeni Şule Köroğlu yönetiminde müzik dinletisi sunuldu.

Törende ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmada Anaokullarında 100. Yıl Atatürk İlkokulu Ana sınıfı öğrencilerinden Masal Orcan birinci, İlkokullarda Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulu'nda Eylül Ecrin Akat birinci, Ortaokullarda Bağarası Hürriyet Ortaokulu'ndan Emine Akdeniz birinci, Liseler arasında Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Hanife Bahçeci birinci oldu. Bu öğrenciler Söke'yi il birinciliği yarışmasında temsil edecekler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı