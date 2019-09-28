Söke'de iş kadınlarından anlamlı bağış

28.09.2019 13:16

Söke Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergisinde düzenledikleri kermesten elde edilen gelirle 2 tekerlekli sandalye ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için eşofman ve kırtasiye malzemesi aldı.

Bağışların Kimsesizler Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği'ne teslimi için düzenlenen törene Oda Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Meclis Başkanı Veysel Kara, Söke Genç İş İnsanları Derneği Başkan Vekili Murat Günal de katıldı.

Söke Kimsesizler, Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği Başkanı Ekrem Erdem ile Kadın Sığınma Dayanışma Derneği Başkanı Hatice Atay'ın da katıldığı törende konuşan Söke Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Esin Özhavutçu, yardım kampanyalarına devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA