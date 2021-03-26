Söke'de inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.
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Söke'de inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Söke'de inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde çalıştıklari inşaatın 2. Katından düşerek yaralanan inşaat işçileri Murat Y. ve Yılmaz K. hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde çalıştıklari inşaatın 2. Katından düşerek yaralanan inşaat işçileri Murat Y. ve Yılmaz K. hastaneye kaldırıldı.

Olay, Fevzipaşa Mahallesi Kaygısız sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın ikinci katında çalışan Murat Y. ve Yılmaz K. dengelerini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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