Söke'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeraffetin Yapıcı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Söke Seyda Fırat İlkokulunun önünde tören düzenlendi. Buradaki törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve Sökeliler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeraffetin Yapıcı, yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Yapıcı, eğitim ve öğretimin yüz yüze devam etmesi için maske ve sosyal mesafe konularına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.