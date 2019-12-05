Söke'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özge E. yönetimindeki 35 AS 6210 plakalı otomobil, Söke'den Milas yönüne giderken Aypam Kavşağı'ndan dönüş yapan 09 ACP 627 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Özge E. ile araçta sıkışan Nihat B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, sıkışan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer sürücünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edildi.