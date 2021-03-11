Söke'de İki Aylık Dönemde Çeşitli Suçlardan Yakalanan 99 Şahıstan 57'si tutuklandı
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Söke'de İki Aylık Dönemde Çeşitli Suçlardan Yakalanan 99 Şahıstan 57'si tutuklandı

11.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:20
Söke'de İki Aylık Dönemde Çeşitli Suçlardan Yakalanan 99 Şahıstan 57'si tutuklandı

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2021 yılının ilk iki ayında başta hırsızlık olayları olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan toplam 99 şahıs yakalandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2021 yılının ilk iki ayında başta hırsızlık olayları olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan toplam 99 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 14 ve 15 yıl cezası bulunan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 57 şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

İlçe emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde 2021 yılının ilk 60 günlük diliminde meydana gelen hırsızlık olaylarında 52 şüpheli tespit edildi. Evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, oto ve otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, yağma gibi suç kollarında yakalanan toplam 52 şahıs adli mercilere sevk edildi, bu şahıslardan 14'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Söke İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "ilçe Emniyet Müdürlüğümüzce suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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