Söke'de iç sularda yasak balık avı denetimleri sürüyor
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Söke'de iç sularda yasak balık avı denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Söke'de iç sularda yasak balık avı denetimleri sürüyor

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iç sularda yapılan yasak balık avcılığına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iç sularda yapılan yasak balık avcılığına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuatları kapsamında yapılan denetimlerde akarsularda ticari su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen şahıslara işlem yapıldığı gibi, av malzemelerine de el konuluyor. Büyük Menderes Nehri ve kollarında, Söke Ovası içinde azmak ve kanallarda ticari su ürünleri avcılığı yasak olması sebebiyle yapılan denetimlerde, ticari av malzemeleri yerinden sökülerek, ekiplerce zapt ediliyor. - AYDIN

Söke'de iç sularda yasak balık avı denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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