Söke'de hububat ekili araziler denetlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde hububat ekili arazilerde dane kaybı olmaması için teknik denetim gerçekleştirildi, çiftçiler bilgilendirildi.

Önemli tarım kentleri arasında yer alan Aydın'da üreticiler ekimlerini gerçekleştirirken, hastalık ve zararlılara karşı mücadele çalışmaları da devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilçe genelinde bilgilendirme ve uyarılar yaparken, hububat ekili arazilerde de dane kaybının yaşanmaması için kontrollerini sürdürüyor. Sahaya inen teknik personeller arazi kontrollerinin yanı sıra çiftçileri de bilgilendirdi.

Yapılan kontroller ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüz teknik ekipleri tarafından, hububat ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri ile desteklemeye esas yem bitkisi kontrolleri devam etmektedir. Üreticilerimizin verimli ve sağlıklı üretim yapabilmesi amacıyla sahadaki çalışmalarımız sürmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

