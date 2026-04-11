Söke'de hububat ekili araziler denetlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde hububat ekili arazilerde dane kaybı olmaması için teknik denetim gerçekleştirildi, çiftçiler bilgilendirildi.

Önemli tarım kentleri arasında yer alan Aydın'da üreticiler ekimlerini gerçekleştirirken, hastalık ve zararlılara karşı mücadele çalışmaları da devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilçe genelinde bilgilendirme ve uyarılar yaparken, hububat ekili arazilerde de dane kaybının yaşanmaması için kontrollerini sürdürüyor. Sahaya inen teknik personeller arazi kontrollerinin yanı sıra çiftçileri de bilgilendirdi.

Yapılan kontroller ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüz teknik ekipleri tarafından, hububat ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri ile desteklemeye esas yem bitkisi kontrolleri devam etmektedir. Üreticilerimizin verimli ve sağlıklı üretim yapabilmesi amacıyla sahadaki çalışmalarımız sürmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı

Dünyanın gözünü diktiği müzakerelerde korkulan olmadı
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
'İsrail için 100 bin savaşçım hazır' diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti

"İsrail için 100 bin asker hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu

Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Süper Lig play-off'ları için mücadele ettiler! Çorum FK, Pendikspor'u uzatmalarda üzdü

Süper Lig play-off'u için mücadele ettiler! Her şey 90+3'te değişti
Robertson anlaşma sağladığı takıma imza atmak için tek bir şart koydu: Kümede kalın, geleyim

Anlaşma sağladığı takıma imza atmak için tek bir şart koydu