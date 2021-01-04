Söke'de hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı
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Söke'de hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı

04.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:06
Söke'de hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülerek gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülerek gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen F.Ü, G.Ç, S.S, M.U, V.İ, T.A. ile İ.K'yi yakaladı.

Adreslerdeki aramada çalıntı olduğu değerlendirilen televizyon, motosiklet, bisiklet ve 2 ses sistemine el kondu.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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