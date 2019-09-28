Söke'de Girit Festivali etkinliği

28.09.2019 16:38

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Girit Festivali'nin ikinci günü Söke'de düzenlendi.

İlk günü İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen festivalin ikinci gününde Türkiye'nin bir çok noktasından gelen Girit kökenli vatandaş, Söke'de buluştu.

Kemalpaşa Mahallesinde düzenlenen festivalde Girit kültürüne özgü halk oyunları sergilendi.

Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel burada yaptığı konuşmada Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür etti.

Festivalin amacının yıllardır birbirinden ayrı olan Giritli akrabaları bir araya getirmek olduğunu dile getiren Çengel, "9 yıl boyunca festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Dün Selçuk'ta başlayan etkinliğimiz bugün Söke ve Kuşadası'nda devam ediyor. Önümüzdeki yıl bu festivali daha geniş bir alana yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA