Söke'de firari sanık yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 16 arama kaydı ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O, polisin operasyonu ile yakalandı.

Söke Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O (25), Konak Mahallesinde tespit edildi.

Yakalanarak adliyeye sevk edilen M.O, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA