Söke'de eşya yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söke'de eşya yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Söke'de eşya yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

MUĞLA (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Aydın Karayolu Argavlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den ev eşyası yükleyerek Muğla'nın Milas ilçesine seyir halinde olan S.P. kontrolündeki 34 AJ 2189 plakalı kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle Söke'ye bağlı Argavlı Mahallesi'ne geldiği sırada devrildi. Kamyonun devrilmesiyle Sürücü S.P. yolcu olarak bulunan T.T. ve Ü.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, Jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler yaralıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Söke'de eşya yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Söke'de eşya yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Bariyerlere çarpıp 150 metre sürüklenerek takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı...O anlar kamerada

Bariyerlere çarpıp 150 metre sürüklenerek takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı...O anlar kamerada

 Çevre yolunda hatalı dönüş yapan minibüs kazaya neden oldu: 10 yaralı

Çevre yolunda hatalı dönüş yapan minibüs kazaya neden oldu: 10 yaralı

 E-5'te zincirleme kaza

E-5'te zincirleme kaza

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title