Söke'de "Erken tanı hayat kurtarır" standı açıldı

15.10.2019 17:14

Aydın'ın Söke ilçesinde kansere dikkat çekmek amacıyla "Erken tanı hayat kurtarır" sloganıyla stant açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan standın açılışında konuşan Söke İlçe Sağlık Müdürü Esma Gürsoy, kanser hastalıklarında erken teşhisin önemine dikkat çekmek için bu etkinliği başlattıklarını söyledi.

Ekim ayı sonuna değin çeşitli noktalarda farkındalık etkinlikleriyle vatandaşı bilinçlendirmeye devam edeceklerini belirten Gürsoy, emeği geçenlere teşekkür etti.

Stantlarda vatandaşlara broşürlerle erken tanının önemi anlatıldı.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve eşi Ayşe Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant da stantları ziyaret etti.

Kaynak: AA