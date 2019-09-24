Söke'de engelli nakil aracı hizmete girdi

24.09.2019 14:06

Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesine 'Engelli Nakil Aracı' kazandırıldı. Söke merkez ve çevre mahallelerde engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak, hastanelere ulaşımlarını sağlamak üzere düzenlenen araç, 'ücretsiz' olarak hizmet verecek.



Engelli Nakil Aracı; arka kısmında monte edilen asansörlü sistemle engelli vatandaşı aracın içerisine kolaylıkla bindiriyor. Araç, aynı anda iki adet tekerlekli sandalyeli engelli ve refakatçilerini taşıyabiliyor. Randevu sistemi ile çalışacak Engelli Nakil Aracı hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Söke Belediyesi'nin 444 21 93 no.lu telefon hattından ulaşarak talepte bulunabilecek. Ulaşım imkanı olmayan veya toplu ulaşım araçlarını kullanamayan engelli vatandaşların yaşamlarına kolaylık getirmeyi hedefleyen aracın basına ve kamuoyuna tanıtımı yapıldı.



Gerçekleştirilen basın açıklamasında Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in yanı sıra Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan, Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Zeki Yeşil de bulundu.



Engelli Nakil Aracı'nın Söke'de önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, "Bundan sonra engelli kardeşlerimizin hastanelere naklini evlerinden alarak yapacağız. İnşallah engelli vatandaşlarımız ve zorluk çeken aileleri mutlu olurlar. 7/24 hizmet verecek olan aracımız sadece ilçe merkezine değil, kırsal mahallelerimize de hizmet verecek. Bundan sonra engelli vatandaşlarımız ve aileleri zorluk yaşamayacaklar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA