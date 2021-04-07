Söke'de ekmeğe zam yapıldı
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Söke'de ekmeğe zam yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Söke'de ekmeğe zam yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde ekmek fiyatlarına zam yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde ekmek fiyatlarına zam yapıldı.

Söke'de 1,50 TL'ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, 230 gram 2 TL olarak güncellendi. Fırıncı esnafının un, maya, yakıt ve işçilik ücretleri gibi maliyet artışlarını gerekçe göstererek alınan zam kararı, uygulanmaya başlayacak. Ramazan pidesinin bu yılki satış fiyatı ise 3 Lira olması bekleniyor. 250 gram ramazan pidesinin fiyatının 3 TL olarak belirlendiği ancak satış listesine işlenmediği, bir kaç gün içinde kesin fiyat listesine ekleneceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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