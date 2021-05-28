Söke'de drone destekli trafik denetimi yapıldı
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Söke'de drone destekli trafik denetimi yapıldı

Söke'de drone destekli trafik denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Söke ilçesinde 4 farklı noktada drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Söke ilçesinde 4 farklı noktada drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Söke-Kuşadası yolu Yenikent Kavşağı, Muradiye Kavşağı, Cumhuriyet Meydanı ve Bağarası Kavşağında, drone destekli denetim yapıldı.

Denetimlerde trafik ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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