Söke'de drone destekli trafik denetimi yapıldı
Söke ilçesinde 4 farklı noktada drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Söke ilçesinde 4 farklı noktada drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Söke-Kuşadası yolu Yenikent Kavşağı, Muradiye Kavşağı, Cumhuriyet Meydanı ve Bağarası Kavşağında, drone destekli denetim yapıldı.
Denetimlerde trafik ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez