Söke'de direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Söke'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Söke'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Konak Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde Murat A'nın kullandığı 35 ADB 687 plakalı otomobil, yolda çalışma nedeniyle açılan çukurdan kaçmak isterken elektrik direğine çarptı.
Yaralanarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Murat A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez