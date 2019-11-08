Söke'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Söke'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

08.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:48
Söke'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

'ın ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazım Albayrak yönetimindeki 09 HG 129 plakalı motosiklet, Söke - kara yolu mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Albayrak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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