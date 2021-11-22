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Söke'de Çocuk Hakları Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Söke'de Çocuk Hakları Günü kutlandı

Söke kent Konseyi Çocuk Meclisi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Söke kent Konseyi Çocuk Meclisi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen etkinliğe katılan çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma Çocuk Meclisi Başkanı Serhat Erki tarafından yapıldı. Erki konuşmasında, "Çocuk Hakları deyince en temel insan hakları arasında da yer alan; eğitim, beslenme, barınma, insana yaraşır muamele görme gibi haklar geliyor. Bu haklar uluslararası alanda BM çocuk hakları anlaşmasıyla düzenlenmiştir. Ayrıca 54 maddelik bu anlaşma 32 yıl önce BM genel kurulunda kabule dilerek yürürlüğe girmiştir. 20 Kasım söz konusu anlaşmanın kabul edildiği tarihtir. Bu anlaşma özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda bulunan çocukları korumayı amaçlamaktadır. Bu anlaşmanın ülkemiz hukukunda da geçerliliği ve yaptırım gücü bulunmaktadır" dedi.

Konuşmanın ardından çocuklar 'Çocuk Hakları'nı vurgulayan sözler ve şiirler okudu. Drama ve oyunlarla eğlenen çocuklar dada sonra haklarının yazılı olduğu kitap ayraçlarını hazırlayıp konuklara hediye etti. - AYDIN

Söke'de Çocuk Hakları Günü kutlandı

Söke'de Çocuk Hakları Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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