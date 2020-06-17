Söke'de çıkan yangında 5 dönümlük zeytinlik alan zarar gördü
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangında 5 dönümlük zeytinlik alan zarar gördü.
17.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:03
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangında 5 dönümlük zeytinlik alan zarar gördü.
Konak Mahallesi Abalaki mevkisinde otluk alanda başlayan yangında alevler zeytin ağaçlarına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, 5 dönümlük zeytinlik alanda zarara yol açtı.
Kaynak: AA