Söke'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
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Söke'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Söke'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
12.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:03

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Akçakonak Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 4 helikopter, karadan da 15 arazöz ile müdahale ediliyor.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük çektiği belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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