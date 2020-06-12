Söke'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Akçakonak Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 4 helikopter, karadan da 15 arazöz ile müdahale ediliyor. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük çektiği belirtildi. Kaynak: AA